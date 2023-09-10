النظام العسكري في النيجر يتهم فرنسا بـ”نشر قواتها” استعدادا لـ”تدخل عسكري”

نيامي: اتّهم النظام العسكري في النيجر السبت فرنسا بـ”نشر قوّاتها” في عدد من دول غرب إفريقيا استعدادا لشنّ “عدوان” على البلاد.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني إنّ “فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا) في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة”.

ووفقًا للبيان، لاحظ النظام العسكري أنّه تمّ منذ الأوّل من أيلول/سبتمبر “نشر طائرتَي نقل عسكريّتَين من طراز إيه 400 إم، وواحدة من طراز دورنييه 328، في إطار تعزيزات في ساحل العاج”، وأنّ “مروحيّتَين من طراز سوبر بوما مُتعدّدتَي المهمّات” و”نحو 40 مركبة مدرّعة” قد نُشِرت “في كاندي ومالانفيل في بنين”.

وتابع البيان “في 7 أيلول/سبتمبر 2023 رست سفينة عسكريّة فرنسيّة في كوتونو (بنين) وعلى متنها أفراد وموارد عسكريّة”.

كذلك، تحدّث العسكريّون الذين استولوا على السلطة في النيجر عن “زهاء مئة عمليّة تناوب لطائرات شحن عسكريّة أتاحت إنزال كمّيات كبيرة من المعدّات الحربيّة في السنغال وساحل العاج وبنين”.

واعتبروا أنّ “هذه المناورات” هدفها “إنجاح التدخّل العسكري ضدّ بلادنا”.

بعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 تموز/يوليو، كانت إكواس قد لوّحت بتدخّل مسلّح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيّدته وقتذاك فرنسا.

( ا ف ب)