النظر إلى ما وراء السياج!

الناظر إلى الوضع العربي المُتهالك، الذي فشل تمامًا في تقديم أي دعم لضحايا العدوان الإسرائيلي، يُلقي باللوم على الأنظمة العربية. فهي، أولاوأخيرًا، من تملك قرار التدخل، وتمتلك أيضًا وسائل هذا القرار، من قوة عسكرية واقتصادية وشبكة علاقات دولية واسعة، إضافة إلى ارتباطها بعلاقات مُميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الراعي والداعم الأول لإسرائيل.

فلماذا إذًا لا تُقدِم هذه الأنظمة على اتخاذ مواقف فاعلة؟ هل السبب فقط طبيعة هذه الأنظمة، أم هو الخوف من انتقال عدوى الحرب إلى عقر دارها؟

إسرائيل، من جانبها، لا تُعير أي اهتمام لهذه الأنظمة ولا تكترث بمشاكلها الداخلية. فهي تهاجم لبنان، وتحتل أجزاء جديدة من سوريا، وتُغيّر طبيعة الاتفاق مع مصر، بإقامة حواجز أرضية جديدة، تُلغي فعليًا جزءًا مهمًا من اتفاقيات كامب ديفيد.

إسرائيل لم تُقدّم للدول العربية المُطبّعة معها، شرقًا وغربًا، أي مكاسب تُذكر تُسكت بها شعوبها المغلوبة على أمرها.

كان من الممكن أن نتفهم هذه السياسات، لو تمكنت دول التطبيع من إجبار إسرائيل على فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وإدخال الماء والغذاء والدواء للمحاصرين الجوعى. كان يمكننا قبول التقارب مع إسرائيل، الدولة المحتلة لفلسطين، لو أوقف هذا التقارب حرب الإبادة. لكن، للأسف، العكس هو الحاصل؛ فالحرب تتصاعد، بينما يستمر التطبيع والعلاقات الودية والتجارية والسياسية، وكأن الشعب المحاصر يعيش على كوكب آخر، لا يربطه أي إرث مشترك مع شعوب هذه الدول.

كان بإمكاننا أيضًا النظر إلى تلك السياسات كأداة بيد الدول المُطبعة للدفاع عن مصالحها، لو سحبت سفراءها من تل أبيب، وطردت السفراء الإسرائيليين من عواصمها، أو حتى لو حصلت على دعم أمريكي لإقامة دولة فلسطينية. لكن شيئًا من هذا لم يحدث.

أما الدول العربية الأخرى، فلم تُقدّم بدورها شيئًا يُذكر لوقف المجازر والمجاعة اليومية.

لم يستعمل أحد البترول أو الغاز كسلاح ضغط على أوروبا وأمريكا، لا في المشرق ولا في المغرب.

الحدود والسيادة، هما عنوان الفشل العربي. فنحن لا نملك حقًا حدودًا تحمينا من عدونا، ولا سيادة تُخوّلنا فعل ما نريد من أجل ازدهار شعوبنا.

استفراد الأنظمة العربية بشعوبها، المتقوقعة داخل حدود دولها، ترجم واقعًا بغياب الدعم الشعبي العربي لأهالي غزة؛ فالمظاهرات بقيت خجولة، بلا وزن يُذكر. لم نرَ في عواصم العرب تلك الجماهير الهادرة التي جابت شوارع لندن أو واشنطن.

الأدهى من ذلك، أن حتى الحراك العربي المعارض، يدعم عمليًا مفهوم تكريس الحدود والسيادة، ويكتفي بالتحرك من داخلها. تلك الحدود التي رسمها الاستعمار أصبحت قيدًا فكريًا، فلا نكاد نجد بين الأحزاب أو المثقفين من يرى أبعد من أنفه، أو حدود دولته. بينما الواقع يُثبت أن أي نظام عربي، حتى وإن كان مُنتخبًا وقادمًا من إرادة شعبية، لن يستطيع بمفرده فعل شيء، فإسرائيل وأمريكا والغرب له بالمرصاد.

لن نتمكن من دعم الشعب الفلسطيني، أو أي شعب عربي، إلا إذا جمعنا كل طاقاتنا في خدمة هذا الهدف. دول عديدة توحدت لتصبح أقوى، كما في الاتحاد الأوروبي

هل يُعقل أن نتخيل حكومة مُنتخبة في لبنان، قادرة على الدفاع عن أرضها بجيش يُطلب منه أن يضمن خلو الجنوب من أي تهديد لإسرائيل؟ وهل الدولة السورية الجديدة، القادمة من الثورة، ستكون قادرة وحدها على مواجهة التحديات؟

العمل ضمن قواعد رسمها لنا الاستعمار قبل قرن، لا يمكن أن يكون منطلقًا لتغيير حقيقي نافع للشعوب العربية.

لن نتمكن من دعم الشعب الفلسطيني، أو أي شعب عربي، إلا إذا جمعنا كل طاقاتنا في خدمة هذا الهدف. دول عديدة توحدت لتصبح أقوى، كما في الاتحاد الأوروبي، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.

إن أردنا الخروج من أزماتنا المتكررة منذ أكثر من قرن، فعلينا تجميع قوى التغيير على امتداد الوطن العربي. في هذه الحالة، قد تكون حرب غزة ذات فائدة ما، فهي تمنح المواطن العربي شعورًا جديدًا بالهشاشة، وإدراكًا متزايدًا بأن حدود دوله وجيوشها وأنظمتها لن تحميه من التوحش الإسرائيلي-الأمريكي-الغربي. بل أصبحت هذه الحدود أول تهديد له، بدل أن تكون حماية.

هنا تعود فلسطين لتكون، كما كانت، رمزًا لهذا التوجه الجديد، والالتفاف حولها وسيلة للنجاة.

طبيعة الأنظمة الحالية ليست عائقًا لا يُمكن تجاوزه، إنما كنا نأمل أن تُدرك هذه الأنظمة أن القمع والتنكيل بشعوبها لن يؤدي إلا لمزيد من التبعية لإسرائيل وأمريكا، التي ترى في ذلك ضعفًا بنيويًا تستغله لإحكام قبضتها على دولنا شعوبا وحكومات.

كنا نأمل أن تُقدم الحكومات العربية على الانفتاح على شعوبها، حفاظًا على وجودها هي نفسها، فالغرب الاستعماري لا يُمثّل ضمانة دائمة، بل العكس، يُغيرها متى شاء، وينهب ثرواتها كما يشاء. وما تصريحات ترامب عن «تريليونات» الاستثمارات الخليجية في أمريكا، إلا دلالة على انعدام السيادة الحقيقية لدى تلك الأنظمة، حتى في إدارة ميزانياتها وعائدات مواردها.

الانفتاح على الشعوب لا يتحقق إلا بفتح الحدود لحركة المواطنين والبضائع ورؤوس الأموال، وتوفير حرية الاستثمار والسفر، وبناء بنية تحتية مشتركة، من طرق وسكك حديد، ووضع سياسات موحدة للمياه والبيئة والتعليم، وسياسات خارجية مبنية على المصالح المتبادلة. كل ذلك ممكن، إن استوعبت الأنظمة أن هذا هو طوق نجاتها، وأن التسلّط، لم يعد الوسيلة المثلى للبقاء.

في زمن متقلب كهذا، لم تعد هناك تحالفات دائمة، ولا عداوات أبدية. أمريكا لم تعد أمريكا روزفلت أو كينيدي، بل أقرب إلى دولة مارقة، لا يُؤمَن جانبها، حتى من أقرب حلفائها. حتى الإسرائيليون يشككون اليوم بتحالفهم مع الإدارة الأمريكية.

فهل ستصحو الأنظمة المُطبعة، وتلك على طريق التطبيع، أو التي بقيت لا في العير ولا في النفير، وتبدأ برحلة استعادة الوعي؟ أم أن قدر هذه الأمة هو الدمار والحروب؟

تاريخ شعوب الأرض يُرينا أن الأنظمة السياسية المُتحجرة، رغم قوتها، تظل هشّة وسهلة التحطيم، وحدها الأنظمة المرنة قادرة على التكيف.

لكن، للأسف، سياسات الأنظمة العربية الحالية تتجه إلى الهروب الدائم إلى الأمام، مزيدًا من القمع ومزيدًا من التبعية.

هذا الطرح لا يعني العودة إلى القومية العربية القديمة، بل التوجه إلى براغماتية جديدة، هدفها تجميع القوة اللازمة لمواجهة قوى عظمى لم يعرف التاريخ لها مثيلامن حيث التسلح والعنف. تجميع ثروات الأرض العربية، ضرورة لا بد منها لمواجهة التحديات، وليس خيالاأو وهمًا.

دون ذلك، ندرك جميعًا أن دولنا، كل على حدة، مهما بلغت من قوة وإرادة، لن تستطيع حماية حدودها ولا شعوبها ولا تحقيق ازدهارها.

حرب غزة، رغم مآسيها، تفتح أعيننا من الخليج إلى المحيط على هذه الحقيقة.

كاتب فلسطيني