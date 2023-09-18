“النفخ في البوق” داخل الأقصى.. دلالات على إعلان السيادة وخطوة على طريق “التأسيس المعنوي للهيكل”

القدس/ “القدس العربي”:

اعتبر باحث مقدسي أن تنفيذ محاولات نفخ البوق في ساحات المسجد الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك أثناء احتفالاتهم بعيد راس السنة العبرية يحمل إعلان سيادة ويعبر عن خطوة على طريق التأسيس المعنوي للهيكل.

وقال الباحث المقدسي المتخصص في شؤون الأقصى زياد ابحيص إن حالة من العدوان الخطير تعرض لها الأقصى ظهر الأحد، حيث نفذ المستوطنون عملية نفخ في البوق مرتين، تمكن حراس الأقصى من توثيق ذلك بشكلٍ واضح ولأول مرة؛ بعد أن كانت جماعات الهيكل المتطرفة قد تمكنت من نفخ البوق في الأقصى مرتين لعامين متتاليين 2021-2022 بشكلٍ خاطف دون أي توثيق.

وتساءل ابحيص حول دلالة ذلك الفعل مقدما تفسيرا لما يعنيه هذا الشكل من العدوان حيث يعبر النفخ بالبوق بحسب الفهم التوراتي عن معنى التفوق والسيادة؛ وضرب أمثلة على ذلك عندما نفخ حاخام جيش الاحتلال شلومو جوريون بالبوق على جبال سيناء عند احتلالها عام 1956، وعند تلة المغاربة عند احتلال شرقي القدس عام 1967، ولذلك ينفخ المستوطنون بالبوق في “عيد الاستقلال” (النكبة) سنويًا.

واعتبر ابحيص النفخ في البوق علامة بدء مرحلة جديدة من الزمن، فهو يفصل بين السنوات العبرية، وهو بداية يوم القيامة؛ وبهذا يكون نفخ البوق في الأقصى بنظر جماعات الهيكل يفصل بين زمانين: زمان هويته الإسلامية الذي يتوهمون أنه انتهى وزمان تهويده الذي يظنون أنه بدأ.

وشدد على أن حاخامات الصهيونية الدينية يعطون لنفخ البوق معانٍ عجائبية، من بينها أنه أحد علامات الخلاص وإيذان بمجيء المخلص وبناء الهيكل الثالث الأسطوري؛ ولذلك يتسابقون لنفخه في الأقصى حتى يكون سبباً بتعجيل ظهور هذا المخلص، وتدخل الرب المباشر لحسم المعركة لصالحهم.

وجاء اقتحام عشرات المستوطنين، صباح الاثنين، إحياءً لما يسمى يوم صيام “جداليا”، وهو ثالث أيام عيد رأس السنة العبرية.

يعتبر صوم “جداليا” أحد أيام الصوم الأربعة المتعلقة بالهيكل المزعوم، ويمتد من طلوع الشمس إلى مغيبها، ويرمز إلى مقتل أحد قادة اليهود الذي بقي في القدس بعد السبي الفارسي، في القرن (الخامس قبل الميلاد)، والذي أنهى الوجود اليهودي في فلسطين.

وعلق خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، عكرمة صبري على النفخ في البوق معتبرا أنه يعبر عن “أمر منكر وفيه استفزاز لمشاعر المسلمين، وهذا يدل على قمة الفساد، الذي استطاع المستوطنون الوصول إليه”.

ووصف الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، ما شهده الأقصى بالعدوان الخطير، حيث قام مستوطن بنفخ البوق في باحات المسجد الأقصى، وبالقرب من مصلى باب الرحمة الذي يعتبر مكانا مهددا بالتهويد لإقامة الهيكل المزعوم عليه.

وتضمن ملخص عدوان رأس السنة العبرية إلى جانب النفخ في البوق مرتين قرب باب الرحمة اعتداء كبيرا من قوات الاحتلال على المرابطات والمرابطين المبعدين في باب السلسلة بعد تصديهم بالتكبير لمستوطن نفخ البوق هناك أمام الأقصى؛ في عدوان متكرر يهدف لإرهاب المرابطين وكسر شوكة الرباط الراسخ المستمر.

كما بلغ عدد المقتحمين يوم أمس الأحد 426 مستوطنا، مقابل 405 مقتحمين في العدوان المناظر العام الماضي، كما فرّغت قوات الاحتلال الأقصى للمقتحمين وأخرجت أكثر من 30 مرابطاً ومرابطة من المسجد واعتقلت عدة شبان منه ومن حوله؛ في مسعى لتكريس التقسيم الزماني التام بحيث يفرغ الأقصى من المسلمين تماماً في أعياد اليهود، وهي النقطة التي انفجرت منها هبة السكاكين في 2015.

وذكرت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال قيدت الدخول منذ صلاة عصر يوم السبت 16-9 وحتى عصر الأحد؛ وهذا يؤكد أن الاعتكاف هو أكبر مخاوفها لأنه أبرز فعل يمكن أن يقف في وجه الاقتحام أو حتى أن يمنعه.

وينظر مقدسيون وخبراء ومهتمون إلى العدوان خلال الأيام الثلاثة الماضية على أنه بداية فقط لموسم عدوان سيستمر 21 يوماً قادمة، تتخلله ثلاث محطات هي “أيام التوبة” و”يوم الغفران” و”عيد العرش”، ولا بد من توجيه كل الأنظار والإمكانات والتحركات إلى الأقصى للوقوف في وجه هذا العدوان.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من مدينة القدس المحتلة هما محمد منذر عكاوي، ودانيال أبو نصرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

كما وأصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز مزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة، شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.