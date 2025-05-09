النفط دون تغير يذكر قبيل اجتماع بين الصين وأمريكا

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط خلال التداولات المبكرة اليوم الجمعة بعد أن ارتفعت أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري “يحقق انفراجة” مع الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمئة، لتصل إلى 62.91 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أيضا بما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 59.98 دولار للبرميل. وخلال التسوية أمس الخميس، ارتفع خام برنت 2.8 بالمئة كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمئة.

(رويترز)