النفط على ارتفاع طفيف وسط انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وإرجاء زيادة إنتاج أوبك+

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة وسط تقييم المستثمرين لسحب كبير من مخزونات الخام الأمريكية وإرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+، وذلك في ظل بيانات توظيف أمريكية متباينة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 72.88 دولار بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 69.37 دولار.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد “ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا بعدما محت المؤشرات التي تدفع في اتجاه صعودي أثر المؤشرات الهبوطية التي سيطرت على السوق في الأيام الماضية”، مضيفا أن ضعف الدولار يدعم أيضا أسعار السلع الأولية.

(رويترز)