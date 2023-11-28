اقتصاد | طاقة

النفط في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر وسط آمال بمواصلة أوبك+ خفض الإنتاج

28 - نوفمبر - 2023

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سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء لتنهي سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات قبل اجتماع حاسم لأوبك+، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب.

وبحلول الساعة 01:52 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 80.43 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفعت 43 سنتا، أو 0.6 بالمئة أيضا، إلى 75.28 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.

وستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وقالت (إيه إن زد ريسيريش) في مذكرة للعملاء الثلاثاء “ارتفع النفط الخام بشدة في التعاملات المبكرة وسط تقارير تفيد بأن أوبك ستخفض حصص الإنتاج”.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الجمعة إن المجموعة اقتربت من التوصل إلى حل وسط بشأن حصص الإنتاج، مما قد يساعد في الوصول إلى توافق بشأن زيادة التخفيضات. وتحرك التحالف الأسبوع الماضي لتأجيل الاجتماع بهدف تسوية الخلافات بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

ويقول محللون إن الإنتاج القوي من جانب الدول غير الأعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة يزيد من الضغوط على الأسعار.

وقالت (إيه إن زد) “السعودية قد تشعر بالارتياح لانخفاض أسعار البنزين الأمريكي لمدة 60 يوما على التوالي. وقد يخفف هذا من معارضة الولايات المتحدة لأي تحرك لتشديد أسواق النفط ودعم الأسعار”.

(رويترز)

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