النفط مستقر مع تقييم المستثمرين لمخاوف اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع موازنة المستثمرين بين مخاوف اضطراب إمدادات الشرق الأوسط ومؤشرات على تراجع الطلب.

بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول وينتهي أجلها اليوم الجمعة. أما العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني الأكثر تداولا فهبطت سبعة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 78.75 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة إلى 75.80 دولار.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية أمس الخميس بسبب مخاوف بشأن إمدادات النفط.

(رويترز)