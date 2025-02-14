اقتصاد | طاقة

النفط يتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع مع تأجيل رسوم أمريكية

14 - فبراير - 2025

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سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع الطلب على الوقود وتوقعات بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عكسية عالمية لن تدخل حيز التنفيذ حتى أبريل نيسان، مما يمنح المزيد من الوقت لتجنب حرب تجارية.

بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.45 دولار.

وحتى الآن هذا الأسبوع، ارتفع خام برنت 0.6 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 0.5 بالمئة.

(رويترز)

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