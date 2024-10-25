النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط توتر جراء الصراع في الشرق الأوسط

سنغافورة: صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة في ظل التوتر بالشرق الأوسط واستئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 70.62 دولار.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي.جي في مذكرة “لا نزال نرى أن السعر الصحيح للنفط الخام حاليا هو حول 70 دولارا للبرميل وهو ما نحن عليه الآن، مع انتظارنا لمحركات جديدة للأسعار ومنها نتيجة اجتماع اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في أول أكتوبر”.

(رويترز)