النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في عدة أشهر بسبب رسوم ترامب الجديدة

واصلت أسعار النفط التراجع في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في عدة أشهر على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0157 بتوقيت رينتش، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.63 دولار.

ويتجه خام برنت لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر تشرين الأول، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لأكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير كانون الثاني.

(رويترز)