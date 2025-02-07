اقتصاد | طاقة

النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من مخاوف الرسوم الجمركية

7 - فبراير - 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وتهديداته برفع الرسوم الجمركية على دول أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 74.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، وتتجه للتراجع بواقع 3.2 بالمئة هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ سبتمبر أيلول 2024.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، ويتجه للانخفاض بمقدار 2.7 بالمئة على أساس أسبوعي.

(رويترز)

