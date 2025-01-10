النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث وسط طلب على الوقود لأغراض التدفئة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من ارتفاع الطلب على الوقود لأغراض التدفئة وسط طقس شديد البرودة في مناطق من الولايات المتحدة وأوروبا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.18 دولار.

وفي غضون ثلاثة أسابيع حتى 10 يناير كانون الثاني، ارتفع خام برنت 5.9 بالمئة في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط 6.9 بالمئة.

(رويترز)