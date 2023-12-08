النفط يتجه لتكبد خسائر للأسبوع السابع مع فائض المعروض وضعف الطلب الصيني

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي بسبب المخاوف حيال فائض المعروض العالمي وضعف الطلب الصيني، على الرغم من أن الأسعار تعافت اليوم الجمعة بعد أن دعت السعودية وروسيا المزيد من أعضاء أوبك+ للانضمام لاتفاق خفض الإنتاج.
وبحلول الساعة 0359 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 75.34 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 بالمئة إلى 70.45 دولار للبرميل.
(رويترز)
لماذا لا تحمي السعودية أسعار منتجها الرئيسي من خلال خفض الإنتاج؟ إن كان اليهود المسيطرون على بوارص نيويورك ولندن وغيرها يقومون بدورهم في دعم العدوان الإسرائيلي من خلال أعمال بهلوانية لخفض أسعار النفط وإعطاء رسالة لأمريكا والدول الغربية بأن شن إسرائيل لحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني دعمكم لإسرائيل لن يضر بمصالحكم، فلماذا لا يقوم محمد إبن سلمان ووزرائه في التعامل مع هذا التزييف والتسييس والتحكم بأسعار البورصة التي تتعارض مع مبادئ السوق الحرة من خلال خفض منتجات البترول كرد طبيعي بأنه بما أن هناك خفض في طلب وفائض في السوق إذاً فلا فالسوق ليست بحاجة لهذه الكميات من البترول ومن الطبيعي خفضها. هذا الرد والتعامل مع هؤلاء السماسرة المخادعين سوف يضعهم في مكانهم ويعلمهم درساً ويحافظ على أسعار النفط والتي يجب أن لا تقل عن 150 دولار للبرميل، إذا ما أخذ مستوى غلاء المعيشة وغلاء أسعار المواد التي تنتجها أمريكا والدول الغربية وتبيعنا لها. حان وقت المحافظة على مصالح شعبنا وثرواته الوطنية.
عدم وقف محمد إبن سلمان والدول العربية المنتجة للنفط والغاز، البترول والغاز العربي عن الدول الداعمة للعدوان والإجرام الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني هو تواطؤ منهم في هذه الحرب. لا الشعب العربي ولا التاريخ سوف ينسى هذا التواطؤ من حكومات تخون مصالح شعبها.