النفط يتجه لمكاسب أسبوعية مع استئناف محادثات التجارة بين أمريكا والصين

سنغافورة: انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعد أن استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ المحادثات التجارية، مما زاد الآمال في تحقيق نمو وتسجيل طلب أقوى في أكبر اقتصادين في العالم.

بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتصل إلى 65.22 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة أيضا، إلى 63.22 دولار بعد أن كسبت حوالي 50 سنتا أمس الخميس.

(رويترز)