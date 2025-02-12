النفط يتراجع بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

بكين: تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام الأمريكية بينما ضغطت المخاوف حيال الرسوم الجمركية على المعنويات، مما بدد مكاسب حققتها الأسعار على مدى ثلاثة أيام مدفوعة بتزايد التوتر في الشرق الأوسط وتشديد للعقوبات.

وبحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 76.64 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 72.95 دولار للبرميل.

وأنهى التراجع سلسلة مكاسب للأسعار استمرت ثلاثة أيام، وشهدت ارتفاع خام برنت 3.6 بالمئة وصعود الخام الأمريكي 3.7 بالمئة.

