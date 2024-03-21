النفط يتراجع بفعل ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة

عواصم: تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل بيانات أشارت إلى ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وأنباء عن مشروع قرار بالأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وبحلول الساعة 1602 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 68 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 85.27 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 69 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 80.58 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.

ورغم تراجع مخزونات البنزين للأسبوع السابع بانخفاض 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل، فإن إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشر للطلب على المنتج، انخفضت إلى أقل من تسعة ملايين برميل.

ورجح بوب ياوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو أن التراجع يشير إلى أن أسواق البنزين، والتي حدت من ارتفاع أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية، ربما كانت في منطقة ذروة الشراء.

وأضاف ياوجر أن أسعار النفط تعرضت لضغوط بعد تأكيدات على أن الولايات المتحدة صاغت قرارا للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

كما شعر المستثمرون بارتياح بعدما ثبت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.50 بالمئة أمس الأربعاء لكنه أبقى على توقعاته بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وهو ما يمثل أنباء جيدة لمبيعات النفط.

(رويترز)

ودعما للأسعار أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع مما يشير إلى أن نمو الوظائف ظل قويا في مارس آذار.

واستهدفت طائرات مسيرة أوكرانية سبعا من مصافي التكرير الروسية على الأقل هذا الشهر. وأدت الهجمات إلى توقف ما يعادل سبعة بالمئة من طاقة التكرير الروسية، أو نحو 370500 برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.