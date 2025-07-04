النفط يتراجع قبيل زيادة متوقعة في إنتاج “أوبك+”

لندن: تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الجمعة تحت ضغط من توقعات بأن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط سيقر غدا السبت زيادة جديدة في الإنتاج وتأكيدات جديدة من إيران بالتزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 68.18 دولار للبرميل، وانخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 66.38 دولار.

واتسمت التعاملات بالضعف بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وتتجه عقود الخامين لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة إذ يجري تداول خام برنت أعلى بنحو 0.6 بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي بينما يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط أعلى بنحو 1.3 بالمئة.

ومن المرجح أن تقر مجموعة من ثماني دول في تحالف أوبك+ خلال اجتماع يعقد غدا السبت زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس آب في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد لكن جرى تقديمه يوما واحدا.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى (بي.في.إم) “إذا قررت المجموعة زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس، كما هو متوقع، للشهر الرابع على التوالي، فسيتم إعادة تقييم تقديرات توازن النفط للنصف الثاني من العام مما سيشير إلى تسارع في نمو احتياطيات النفط العالمية”.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا بسبب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أمس الخميس جاء فيه أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه سيجتمع مع ممثلين عن إيران “إذا لزم الأمر” رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الإيرانية.

في الوقت ذاته، عادت حالة الضبابية المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوما على زيادة نسب الرسوم.

وستبدأ واشنطن إرسال خطابات إلى مختلف الدول اليوم الجمعة تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن تعهدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة.

وبشكل منفصل، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت ستة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل في 2025، وعشرة دولارات ليصل إلى 70 دولارا للبرميل في 2026، وذلك في ضوء تحسن التوقعات بشأن الطلب.

(رويترز)