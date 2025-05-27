النفط يتراجع وسط ترقب زيادة إنتاج أوبك+

واشنطن: تراجعت أسعار النفط الثلاثاء وسط ترقب الأسواق احتمال إعلان تحالف أوبك+ عن زيادة جديدة في إنتاج الخام خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 64.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 61.38 دولار للبرميل.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى بنك إيه إن زد “شهدنا تراجعا طفيفا في أسعار النفط الخام مع مراقبة السوق توقعات زيادة إنتاج أوبك”.

وذكرت ثلاثة مصادر من تحالف أوبك+ لرويترز الاثنين أن ثماني دول بالتحالف كانت قد تعهدت بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط ستجتمع يوم 31 مايو/ أيار، قبل يوم واحد من الموعد المقرر سلفا.

ومن المرجح أن يحدد الاجتماع إنتاج يوليو/ تموز، والذي أفادت مصادر لرويترز في السابق بأنه سيتضمن زيادة إضافية أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا.

ووافق أوبك+ هذا الشهر على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو/ حزيران.

(رويترز)