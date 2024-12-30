اقتصاد | طاقة

النفط يتراجع وسط تعاملات ضعيفة والمستثمرون يترقبون بيانات الصين والولايات المتحدة

30 - ديسمبر - 2024

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سنغافورة: تراجعت أسعار النفط الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام، حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش وبلغ عقد مارس الأكثر تداولا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 70.52 دولار للبرميل.

وصعد الخامان 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من سحب كميات أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/ كانون الأول مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.

(رويترز)

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