النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة معروض أوبك+ ومخاوف بشأن الرسوم الجمركية

واشنطن: انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات زيادة إنتاج أوبك وحلفائها في أغسطس/ آب، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مدفوع باحتمال رفع الرسوم الجمركية الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 66.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 64.91 دولار للبرميل.

وقال دانيال هاينز خبير السلع في “إيه إن زد بنك” في مذكرة “السوق الآن قلقة من أن تحالف أوبك+ سيستمر في معدل زيادة الإنتاج المتسارع”.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن المجموعة تخطط لرفع الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز.

وفي حال الموافقة على هذه الزيادة، فإن ذلك سيرفع إجمالي زيادة إمدادات أوبك+ هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من 1.5 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو/ تموز.

وكبحت أيضا حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي أسعار الخام.

وحذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن من المحتمل إخطار عدد من الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد على الرغم من المفاوضات الجاري بنوايا حسنة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/ تموز.

وتعود في ذلك التاريخ معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت بنسبة 10 بالمئة إلى المعدلات المعلقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/ نيسان وتتراوح بين 11 و50 بالمئة.

ويتوقع مورجان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 60 دولارا بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة المعروض في السوق وانحسار المخاطر الجيوسياسية بعد خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. كما يتوقع زيادة المعروض بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2026.

وأدت الحرب التي استمرت 12 يوما والتي بدأت باستهداف إسرائيل لإيران في 13 يونيو/ حزيران إلى ارتفاع أسعار برنت. وارتفعت الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية ثم تراجعت إلى 67 دولارا بعد أن أعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

(رويترز)