النفط يتراجع مع تلقي الدولار دفعة بعد فوز ترامب

طوكيو: تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

ويعتقد المستثمرون أن إدارة ترامب ستعزز قيمة الدولار إذ سيلزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم الذي قد ينتج عن فرض تعريفات جمركية واتباع سياسات جديدة قد تزيد الضغط على اقتصاد الصين، مما قد يضعف الطلب هناك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار أو 1.4 بالمئة لتتداول عند 74.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1146 بتوقيت جرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 70.95 دولار للبرميل.

وإلى جانب ارتفاع الدولار الذي يلقي بظلاله على أسعار السلع الأولية، فإن رئاسة ترامب قد تشهد تبني سياسات من شأنها أن تزيد الضغوط على اقتصاد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وبالتالي إضعاف الطلب، وفقا للمحللة المستقلة تينا تنج.

ويتجه الدولار لتحقيق أكبر ارتفاع يومي منذ مارس آذار 2020 مقابل نظرائه الرئيسيين وسط انطلاق ما يسمى “التداولات المراهنة على سياسة ترامب”.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة به -مثل النفط- أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس “رئاسة ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد. ففرض رسوم جمركية على السلع المستوردة قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط”.

وأضاف “ومع ذلك، قد يفرض ترامب عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا، وهو ما سيؤدي إلى تقليص إمدادات النفط من هذين البلدين إلى الأسواق العالمية، مما سيعود بالنفع على (أسعار النفط)”. وتصدر إيران حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

وقالت آشلي كيلتي المحللة لدى بانمور ليبيرم “في حال فوز ترامب، فإنه لن يوجه اهتماما كبيرا للطاقة المتجددة وسيشجع نمو إنتاج النفط الأمريكي بشكل نشط”.

وأضافت “هذا ليس جيدا لمنظمة أوبك+ التي سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ترغب في حماية حصتها في السوق أو محاولة الحفاظ على مستويات الأسعار”.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة الكبيرة للسوق لدى فيليب نوفا في مذكرة إن إشارات ضعف الطلب أثرت أيضا على النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية نمت أكثر من المتوقع.

ونقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 3.13 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يتجاوز زيادة قدرها 1.1 مليون برميل توقعها استطلاع أجرته رويترز.

وفي الوقت نفسه، بدأ منتجو النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة في وقف الإنتاج مع توقع تحول العاصفة المدارية رافائيل إلى إعصار من الفئة الأولى بحلول صباح اليوم الأربعاء.

(رويترز)