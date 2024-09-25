النفط يتراجع وسط مخاوف من عدم كفاية خطط التحفيز الصينية لدعم الطلب

واشنطن: تراجعت أسعار النفط الأربعاء مع إعادة المستثمرين تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على دعم الاقتصاد بما يكفي لدفع المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75 دولارا للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا (0.3 بالمئة) ليسجل 71.32 دولار للبرميل.

كانت الأسعار ارتفعت بنحو 1.7 بالمئة الثلاثاء بعد إعلان الصين عن أقوى تحفيز اقتصادي لها منذ جائحة كوفيد-19، مع خفض أسعار الفائدة وتمويل حكومي.

لكن محللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من المساعدة المالية لتعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قلل من تأثير ذلك الإعلان على أسعار النفط.

ومع ذلك، قدم انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة بعض الدعم للأسعار التي ارتفعت بشكل عام منذ هبوطها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021 في العاشر من سبتمبر/ أيلول.

وكانت مصادر بالسوق قد ذكرت الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام انخفضت 4.34 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر/ أيلول. وتراجعت مخزونات البنزين 3.44 مليون برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 1.12 مليون برميل.

وتلقت أسعار الخام دعما أيضا من الصراع المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

(رويترز)