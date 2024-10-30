النفط يحوم عند أدنى مستوى في شهر مع التركيز على إمدادات أوبك+

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد تراجعها في الجلستين السابقتين مع تقييم الأسواق لتأثيرات وقف محتمل لإطلاق نار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية وزيادة إمدادات مجموعة أوبك+ من الخام وسط توقعات بانخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.50 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 67.64 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار للجلسة الثانية على التوالي أمس الثلاثاء عندما قال مراسل من أكسيوس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا قريبا مع عدد من الوزراء وقادة الجيش ورؤساء أجهزة المخابرات لبحث حل دبلوماسي للوضع في لبنان.

ونقلت أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين القول إن من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في غضون أسابيع قليلة.

(رويترز)