النفط يختتم الأسبوع منخفضا بعد تصريحات ترامب عن الطاقة

لندن: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف الجمعة لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض فيما يضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي كما طالب منظمة أوبك بالتحرك لخفض أسعار الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أي 0.27 بالمئة، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أي 0.05 بالمئة، إلى 74.66 دولار.

وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8 بالمئة بينما تراجع الخام الأمريكي 4.1 بالمئة.

وجدد ترامب الجمعة مطالبته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض سعر الخام لإلحاق الضرر بالقدرات المالية الروسية والمساهمة في إنهاء الحرب الأوكرانية.

وقال ترامب في ولاية نورث كارولاينا التي زارها لتفقد أضرار عاصفة “إحدى الطرق لوقفها بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من الأموال وخفض سعر النفط… ستتوقف الحرب على الفور”.

وقال أليكس هودز المحلل في شركة ستون إكس في مذكرة الجمعة إن التهديد بفرض عقوبات أمريكية قاسية على روسيا وإيران، وهما منتجان رئيسيان للنفط، قد يقوض هدف ترامب المتمثل في خفض تكاليف الطاقة.

وقال هودز “ترامب يعرف هذا الأمر ولجأ إلى أوبك لتغطية الفراغ الذي سيخلفه ذلك”.

وقال ترامب الخميس في كلمة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إنه سيطالب منظمة أوبك وقائدتها الفعلية السعودية، بخفض أسعار الخام.

ولم يرد تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا على تصريحات ترامب حتى الآن بينما أشار مندوبون من التحالف إلى خطة جاهزة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل نيسان.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في (يو بي إس) “لا أتوقع حقا أن تغير أوبك سياستها ما لم تتغير الأساسيات”.

وأضاف “ستظل الأسواق في حالة هدوء نسبي حتى تتضح أكثر سياسة (ترامب بشأن) العقوبات والرسوم الجمركية”.

الرسوم الجمركية

قالت شركة شيفرون الجمعة إنها بدأت الإنتاج في توسعة بقيمة 48 مليار دولار لحقل تنجيز النفطي العملاق، وهو ما سيرفع إنتاجه إلى نحو واحد المئة من إمدادات الخام العالمية، وقد يزيد الضغط على جهود أوبك في السنوات القليلة الماضية للحد من الإنتاج.

كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة يوم الاثنين، متراجعا عن القيود البيئية المفروضة على البنية التحتية للطاقة ضمن خططه لتعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي.

وقال نيكوس تزابوراس، كبير المتخصصين في السوق لدى منصة التداول ترادو، إن هذه التراجعات قد تدعم الطلب على النفط لكنها قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة زيادة المعروض.

وقال هودز إن سياسات ترامب حتى الآن متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات بشأن المعروض بما في ذلك تقليص البيروقراطية لتعزيز نمو المعروض المحلي.

وتعهد ترامب يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 بالمئة.

وقال ييب جون رونغ محلل السوق الاستراتيجي في “آي جي” إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترامب لتلك الرسوم الجديدة سيبقي على حالة الحذر في السوق غالبا لأن القيود التجارية الجديدة سيكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط.

وأضاف أن المتعاملين يتوقعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولارا للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ مارس/ آذار 2022.

(رويترز)