اقتصاد | طاقة

النفط يرتفع بدعم من انخفاض إمدادات أوبك وبيانات الوظائف الأمريكية

منذ ساعة واحدة

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بكين: ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

صعد خام برنت 32 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 77.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0135 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 74.67 دولار.

وأظهر مسح أن إنتاج أوبك النفطي انخفض في ديسمبر كانون الأول بعد زيادة لشهرين. وبددت أعمال صيانة الحقول في الإمارات زيادة إنتاج نيجيريا ودول أخرى في المجموعة.

وفي روسيا، بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، وهو أقل من هدف موسكو، حسبما ذكرت بلومبرغ.

(رويترز)

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