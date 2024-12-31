النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية الصيني

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر/ كانون الأول، لكن النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض سنوي وسط مخاوف حيال الطلب في الدول الأكثر استهلاكا.

وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 74.46 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.7 بالمئة أيضا، إلى 71.48 دولار للبرميل.

وعلى مدار العام، انخفض خام برنت 3.2 بالمئة، في حين تراجع الخام الأمريكي 0.6 بالمئة.

وأظهر مسح رسمي للمصانع الثلاثاء نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ورغم أن توقعات الطلب الضعيفة في المدى البعيد تضغط على الأسعار، فإنها قد تجد دعما في الأجل القصير من تراجع مخزونات الخام الأمريكية التي من المتوقع انخفاضها بنحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وتلقى خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دعما من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/ كانون الأول مع تكثيف المصافي لنشاطها وزيادة الطلب على الوقود بفضل موسم العطلات.

(رويترز)