النفط يرتفع بعد انخفاضات حادة مع استمرار عدم اليقين بالشرق الأوسط

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن هبطت بما يصل إلى خمسة دولارات هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بفعل مخاوف حيال الطلب.

وبحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 74.49 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 70.85 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط أكثر من أربعة في المئة إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين أمس الثلاثاء، وذلك بسبب ضعف توقعات الطلب، وبعد تقرير في صحيفة ذكر أن إسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية، ما هدّأ القلق من تعطل الإمدادات.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف مستمرة من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ، وأبدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، اعتراضها على نطاق الضربات الجوية الإسرائيلية في بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعلى صعيد الطلب، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، وكانت الصين مسؤولة عن الجزء الأكبر من تخفيضات التوقعات.

وتترقب السوق بيانات مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم الأربعاء. وتوقع محللون ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

(رويترز)