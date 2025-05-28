النفط يرتفع بعد منع أمريكا شيفرون من تصدير الخام الفنزويلي

بكين: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن منعت الولايات المتحدة شركة شيفرون من تصدير الخام من فنزويلا بموجب ترخيص جديد، مما يزيد من احتمال تقلص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.73 بالمئة، إلى 64.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو نحو 0.8 بالمئة، إلى 61.38 دولار للبرميل.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر أمس الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت ترخيصا جديدا لشيفرون يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا ولكن ليس لتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.

وكتب روبرت ريني رئيس استراتيجية السلع والكربون لدى ويستباك في مذكرة “فقدان براميل شيفرون الفنزويلية في الولايات المتحدة سيترك نقصا في المصافي وبالتالي الاعتماد أكثر على خام الشرق الأوسط”.

وكان ترامب ألغى الترخيص السابق في 26 فبراير شباط.

(رويترز)