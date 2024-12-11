النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلا في وقت مبكر اليوم الأربعاء مع توقع المتعاملين في السوق ارتفاع الطلب في الصين العام المقبل بعد أن أعلنت بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيرا لتحفيز النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 72.29 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 68.68 دولار.

وقالت الصين يوم الاثنين إنها ستتبنى سياسة نقدية “ميسرة بشكل مناسب” في عام 2025، وذلك في وقت تحاول فيه بكين تحفيز اقتصادها من خلال أول تيسير لسياستها النقدية في 14 عاما.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني بما يزيد على 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

(رويترز)