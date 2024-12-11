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النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

11 - ديسمبر - 2024

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ارتفعت أسعار النفط قليلا في وقت مبكر اليوم الأربعاء مع توقع المتعاملين في السوق ارتفاع الطلب في الصين العام المقبل بعد أن أعلنت بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيرا لتحفيز النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 72.29 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 68.68 دولار.

وقالت الصين يوم الاثنين إنها ستتبنى سياسة نقدية “ميسرة بشكل مناسب” في عام 2025، وذلك في وقت تحاول فيه بكين تحفيز اقتصادها من خلال أول تيسير لسياستها النقدية في 14 عاما.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني بما يزيد على 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

(رويترز)

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