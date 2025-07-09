النفط يرتفع بفضل هجمات في البحر الأحمر ورسوم جمركية أمريكية

لندن: ارتفعت أسعار النفط الأربعاء محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو/ حزيران مع استهداف حركة الشحن في البحر الأحمر ومخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة على النحاس وتوقعات انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 70.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش. وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 68.84 دولار للبرميل.

وبعد هدوء على مدى شهور في البحر الأحمر، تجددت الهجمات على الممر الملاحي العالمي الرئيسي خلال الأيام الماضية، والتي تشير مصادر إلى أن وراءها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وانطلقت الأربعاء مهمة لإنقاذ طاقم سفينة الشحن (إترنيتي سي) التي غرقت في البحر الأحمر بعد هجوم أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد الطاقم. ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

تأثرت أسعار النفط أيضا بتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري الثلاثاء بأن تنتج الولايات المتحدة نفطا في 2025 أقل مما كان متوقعا في السابق، إذ دفع انخفاض أسعار النفط المنتجين الأمريكيين إلى إبطاء نشاطهم.

ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب أفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي.

وأجل ترامب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا الأربعاء إلى أول أغسطس/ آب، وهو تاريخ قال الثلاثاء إنه نهائي.

وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 بالمئة على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية.

وفي حين أثارت الرسوم الجمركية مخاوف من انهيار الطلب على النفط، فإن الطلب القوي على السفر في عطلة الرابع من يوليو/ تموز عزز الآمال.

في ظل الهجمات بالبحر الأحمر وارتفاع استهلاك الوقود في الولايات المتحدة خلال عطلات الصيف، ذكرت مذكرة بحثية صادرة عن شركة “بي في إم” للوساطة النفطية أن “فكرة وفرة الإمدادات المستقبلية يجب أن تفسح المجال لاعتبارات قصيرة الأجل”.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وذكرت خمسة مصادر أن منتجين في تحالف أوبك+ يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من ثمانية أعضاء والسماح للإمارات بزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رفع حصتها.

جاء ذلك في أعقاب إعلان المجموعة يوم السبت موافقتها على زيادة الإمدادات بمقدار 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب.

وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس “على نحو مفاجئ حافظت أسعار النفط على صمودها في مواجهة زيادات إمدادات أوبك+ المتسارعة”.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأربعاء إن أسواق النفط تستوعب زيادات إنتاج أوبك+ دون ارتفاع المخزونات، مما يعني أنها بحاجة شديدة لمزيد من الخام.

وأضاف “يمكنكم أن تروا أنه حتى مع الزيادات لعدة أشهر، لم نشهد تراكما شديدا للمخزونات، مما يعني حاجة السوق إلى تلك البراميل”.

(رويترز)