اقتصاد | طاقة

النفط يرتفع بفعل تعطل الإمدادات من كازاخستان

18 - فبراير - 2025

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واشنطن: ارتفعت أسعار خام برنت الثلاثاء معززة مكاسب الجلسة السابقة بعد هجوم بطائرة مسيرة على محطة ضخ نفط في روسيا مما قلص التدفقات من كازاخستان، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب احتمالات ارتفاع الإمدادات قريبا.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل في الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة عند 71.41 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى (آي جي) في رسالة بالبريد الإلكتروني “الموضوع الرئيسي الذي يحرك أسعار النفط في الآونة الأخيرة هو توقعات العرض. ومع ضعف الأسعار على مدى الأسابيع الماضية، كانت أنباء ضربة بطائرة مسيرة على خط أنابيب التصدير الكازاخستاني في روسيا محفزا لتخفيف بعض المشاعر النزولية”.

وقال محللو (بي إم آي) في مذكرة إنهم يتوقعون أن يبلغ متوسط أسعار برنت 76 دولارا للبرميل في 2025، بانخفاض خمسة بالمئة عن متوسط 2024، بسبب فائض المعروض في السوق والرسوم الجمركية والتوتر التجاري.

في غضون ذلك، أفاد تقرير إعلامي روسي رسمي بأن منتجي أوبك+ لا يفكرون في تأخير سلسلة من الزيادات الشهرية في إمدادات النفط المقرر أن تبدأ في أبريل نيسان.

وكانت أوبك أرجأت في ديسمبر/ كانون الأول خطة لبدء زيادة الإنتاج إلى أبريل/ نيسان، بسبب ضعف الطلب وارتفاع العرض خارج المجموعة.

كما تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كانت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستؤتي ثمارها، إذ يجتمع مسؤولون أمريكيون وروس لإجراء محادثات في السعودية في وقت لاحق الثلاثاء.

وقال نيل كروسبي المحلل لدى سبارتا كوموديتيز “هناك الكثير مما يدعو إلى التفاؤل في سوق الخام على ما يبدو، والعامل الأكبر الآن هو نتيجة مفاوضات أوكرانيا. قد يعود النفط الروسي جزئيا إلى السوق المشروعة”.

(رويترز)

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