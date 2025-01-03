اقتصاد | طاقة

النفط يرتفع فوق أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بشأن مساع لتنشيط النمو

3 - يناير - 2025

حجم الخط
0

سنغافورة: واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة على أمل أن تزيد الحكومات في مختلف أنحاء العالم دعم السياسات لتنشيط النمو الاقتصادي الذي يرفع الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت أمس الخميس على أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر تشرين الأول. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.32 دولار للبرميل بارتفاع 19 سنتا أو 0.3 بالمئة. وكان إغلاق الخميس هو الأعلى للخام الأمريكي منذ 14 أكتوبر تشرين الأول.

ويتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين من العطلات.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سوق النفط الأوروبي تعاني نقصا جراء اضطرابات البحر الأحمر والطلب الصيني على النفط الإفريقي
19 - يناير - 2024
السعودية تؤكد على مواصلة تعزيز إجراءات أوبك+ الاحترازية لدعم استقرار أسواق النفط
8 - أغسطس - 2023
الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات قد يسبب تقلبا في أسواق النفط
22 - مايو - 2023
ولي العهد السعودي يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق أوبك+
17 - مارس - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية