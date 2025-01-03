النفط يرتفع فوق أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بشأن مساع لتنشيط النمو

سنغافورة: واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة على أمل أن تزيد الحكومات في مختلف أنحاء العالم دعم السياسات لتنشيط النمو الاقتصادي الذي يرفع الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت أمس الخميس على أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر تشرين الأول. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.32 دولار للبرميل بارتفاع 19 سنتا أو 0.3 بالمئة. وكان إغلاق الخميس هو الأعلى للخام الأمريكي منذ 14 أكتوبر تشرين الأول.

ويتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين من العطلات.

(رويترز)