النفط يرتفع لكنه يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

سنغافورة: ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة بدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لكن الأسعار تتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر، على خلفية مخاوف من تراجع الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 74.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 70.84 دولار.

وارتفع الخامان عند التسوية أمس الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات، بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

لكن بيانات إدارة معلومات الطاقة أظهرت أن إنتاج الخام الأمريكي سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 13.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو ما يفاقم المخاوف من ارتفاع الإمدادات مع استئناف الإنتاج الليبي، ومع تخطيط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمزيد من تخفيف تخفيضات الإنتاج في 2025.

ويتجه برنت وخام غرب تكساس للتراجع بنحو ستة في المئة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويأتي التراجع الأسبوعي بعد أن خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، فضلا عن انحسار المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على إيران قد يتسبب في اضطراب صادرات طهران النفطية.

(رويترز)