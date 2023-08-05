النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة لتواصل تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا خفضا للإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 86.24 دولارا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار، أو 1.6 بالمئة، ليسجل عند التسوية 82.82 دولارا للبرميل.

وحقق الخامان القياسيان اليوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.

وقالت السعودية في بيان أمس الخميس إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر أيلول، وتركت الباب مفتوحا أمام تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.

(رويترز)