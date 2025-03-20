النفط يرتفع مع تراجع الدولار وتوقعات قوية للطلب

واشنطن: ارتفعت أسعار النفط الخميس بدعم من ضعف الدولار والتوقعات القوية للطلب في الولايات المتحدة بعد أن انخفضت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.12دولار للبرميل بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من مارس/ آذار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 67.58 دولار.

وزادت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بزيادة كبيرة عن انخفاض 300 ألف برميل في استطلاع لرويترز.

وقال محللون في “جيه بي مورغان” في مذكرة “توقعات الطلب على النفط في الولايات المتحدة تظل جيدة على الرغم من تراجع أعداد المسافرين جوا”، مضيفين أن انخفاض نشاط السفر في الولايات المتحدة لا يشير إلى ضعف أوسع في توقعات الطلب.

وذكر المحللون أن الطلب العالمي على النفط بلغ في المتوسط 101.8 مليون برميل يوميا، بزيادة سنوية 1.5 مليون برميل يوميا.

إلا أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.7 مليون برميل، متجاوزة الزيادة المتوقعة عند 512 ألف برميل.

وساهم ضعف الدولار أيضا في دعم النفط، إذ يشهد الدولار اتجاها هبوطيا منذ نهاية فبرايرم شباط.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا “على مدار الأسبوع، بدا أن ضعف الدولار قد وفّر بعض الدعم لأسعار النفط المقومة بالعملة الأمريكية”.

وأضافت أن المستثمرين في النفط ما زالوا متفائلين باحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام.

ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين اتجاها صعوديا غير المستقر للأسعار في الأمد القريب.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا “أتوقع اتجاها صعوديا متقلبا في أسواق النفط حاليا”، مضيفا أن السبب في ارتفاع الأسعار هي إجراءات التحفيز الصينية وعودة الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وزادت علاوات المخاطر العالمية بعد أن أطلقت إسرائيل عملية برية جديدة الأربعاء في غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة الشهرين.

كما واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة على سفن بالبحر الأحمر. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات حوثية في المستقبل.

(رويترز)