النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين وسط تقييم المستثمرين لأحدث تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة وهذه المرة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.5 في المئة إلى 75.06 بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 71.38 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض دام ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وقال ترامب إنه سيعلن اليوم الإثنين عن رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، في تصعيد كبير آخر بشأن سياسته التجارية.

وقبل أسبوع واحد فقط، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علق فرض الرسوم على الدول المجاورة في اليوم التالي.

وفي ضوء التراجع المؤقت لترامب بدا أن المستثمرين يتجاهلون التهديد بفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم في الوقت الحالي، وفقا لما ذكره توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي.

وقال سيكامور “أدركت السوق أن الحديث عن الرسوم الجمركية من المرجح أن يستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة”، مضيفا أن هناك فرصة متساوية لإلغائها أو حتى زيادتها في وقت ما في المستقبل القريب.

وتابع “لذا ربما توصل المستثمرون إلى نتيجة مفادها أنه ليس من الأفضل التفاعل مع كل شيء سلبي”.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على بعض الصادرات الأمريكية حيز التنفيذ اليوم الإثنين، دون أي إشارة حتى الآن إلى إحراز تقدم بين بكين وواشنطن.

ويسعى تجار النفط والغاز إلى الحصول على إعفاءات من بكين لواردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وقال ترامب أمس إن الولايات المتحدة تحرز تقدما مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن أي اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسببت العقوبات المفروضة على تجارة النفط الروسية في العاشر من يناير/ كانون الثاني في تعطل إمدادات موسكو إلى الصين والهند وهما من أكبر عملائها.

وكثفت واشنطن أيضا الضغوط على إيران الأسبوع الماضي، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بعض الأفراد والناقلات التي تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.

(رويترز)