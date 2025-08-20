النفط يرتفع مع توقع استغراق محادثات السلام الأوكرانية وقتا أطول

بكين: ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع عودة المخاوف حيال الإمدادات إذ من المرجح أن تستغرق محادثات السلام الرامية لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا وقتا أطول، مما يعني إبقاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي وزيادة فرص فرض المزيد من القيود على مشتريه.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.21 بالمئة، إلى 65.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول، التي ينقضي أجلها اليوم الأربعاء، 37 سنتا، أو 0.59 بالمئة، إلى 62.72 دولار للبرميل.

(رويترز)