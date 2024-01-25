النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية وآمال التحفيز في الصين

طوكيو: ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

وصعد خام برنت تسليم مارس/ آذار 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.31 دولار للبرميل.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية “الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط”.

وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.

كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.

وأعلن المركزي الصيني الأربعاء خفضا كبيرا لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد المتعثر وأسواق الأسهم المتراجعة.

وقالت الصين أيضا الأربعاء إنها تعمل على توسيع نطاق استخدام البنوك للإقراض العقاري التجاري، في أحدث جهودها لتخفيف أزمة السيولة التي تواجه شركات العقارات المتعثرة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال التركيز منصبا على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقالت ميرسك إن انفجارات قريبة أجبرت سفينتين تشغلهما وحدة تابعة لها في الولايات المتحدة وتحملان إمدادات عسكرية أمريكية على العودة أدراجهما عندما كانتا تعبران مضيق باب المندب باتجاه الشمال ترافقهما قطع من البحرية الأمريكية.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ مزيدا من الضربات في اليمن في وقت مبكر من أمس الأربعاء.

(رويترز)