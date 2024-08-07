النفط يرتفع وسط تزايد التوتر في الشرق الأوسط بعد انتخاب السنوار رئيسا لحماس

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، في ظل تزايد التوتر في الشرق الأوسط، لكن تراجع الطلب حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.16 بالمئة، إلى 76.60 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو 0.23 بالمئة، إلى 73.37 دولار.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس الثلاثاء اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

(رويترز)