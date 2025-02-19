النفط يرتفع وسط تعطل في الإمدادات الأمريكية والروسية

واشنطن: ارتفعت أسعار النفط الأربعاء في ظل تعطل بإمدادات النفط في الولايات المتحدة وروسيا وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق وضوحا بشأن محادثات السلام في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.04 دولار للبرميل في الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، لترتفع لليوم الثالث على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس/ آذار 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.08 دولار للبرميل، بارتفاع 1.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة بعد عدم وجود تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء. وينتهي عقد مارس آذار يوم الخميس وارتفع عقد أبريل/ نيسان الأكثر تداولا 0.3 بالمئة إلى 72.04 دولار.

وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات النفط الخام من كازاخستان، هوت 30 إلى 40 بالمئة الثلاثاء بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة ضخ.

وتفيد حسابات رويترز بأن خفضا 30 بالمئة يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق.

وفي الوقت نفسه، هدد الطقس البارد إمدادات النفط الأمريكية، حيث قدرت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا أن الإنتاج في ثالث أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة سينخفض بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا بسبب البرد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويمكن أن يخفف الاتفاق أو يساعد في إزالة العقوبات التي عطلت تدفقات شحنات النفط الروسية.

وقال مسؤولون الثلاثاء إن إسرائيل وحماس ستبدآن أيضا مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

لكن ترامب قال الثلاثاء إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات “في نطاق 25 بالمئة” وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية. ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وتضعف الاقتصاد، وتقلص بالتالي الطلب على الوقود.

(رويترز)