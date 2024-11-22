النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء احتدام الحرب في أوكرانيا

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد إعلان روسيا إطلاقها صاروخا باليستيا على أوكرانيا، وتحذيرها من اتساع الصراع، ما زاد من احتمال تراجع الإمدادات.

وبحلول الساعة 0007 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 74.37 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 70.27 دولار للبرميل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس الخميس، إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين.

وأوضح بوتين أن بلاده ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا، وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة أوبك+.

وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا، لكن بيانات مخزونات الخام الأمريكية حدت من المكاسب.

فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين أمس الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة، وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

(رويترز)