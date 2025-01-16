النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن المعروض جراء تراجع المخزونات الأمريكية

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الخميس بدعم من المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات وسط العقوبات الأمريكية على روسيا وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتحسن توقعات الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 82.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش بعد أن صعدت في الجلسة السابقة 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 يوليو/ تموز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.32 دولار للبرميل بعد أن زادت 3.3 بالمئة الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 19 يوليو/ تموز.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022 مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

وكان الانخفاض البالغ مليوني برميل أكثر من 992 ألف برميل الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

ومن المتوقع تراجع المعروض من النفط الخام عالميا في الأشهر المقبلة إذ دفعت العقوبات الأمريكية الجديدة على منتجي النفط وناقلات النفط الروسية كبار عملاء موسكو إلى البحث عن مصادر بديلة للخام، في حين ارتفعت أسعار الشحن أيضا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط الأربعاء إن أحدث جولة من العقوبات قد تعطل بشكل كبير إمدادات النفط الروسية وتوزيعها.

وقال روري جونستون مؤسس شركة كوموديتي كونتكست إن من المرجح أن تتوخى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، الذين خفضوا الإنتاج بشكل جماعي على مدى العامين الماضيين، الحذر بشأن زيادة الإمدادات على الرغم من ارتفاع الأسعار مؤخرا.

وحد من مكاسب النفط اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على وقف القتال في غزة وتبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

وعلى صعيد الطلب، كتب محللو “جيه بي مورغان” في مذكرة أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في أول أسبوعين من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

ويتوقع المحللون أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في الأسابيع المقبلة، مدفوعا بأنشطة السفر المتزايدة في الهند، مع حلول موعد مهرجان سنوي، فضلا عن السفر للاحتفالات بالعام القمري الجديد في الصين في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني.

(رويترز)