اقتصاد | طاقة

النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن المعروض وتجدد آمال خفض الفائدة

17 - يناير - 2025

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طوكيو: ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي مدفوعة بمخاوف بشأن شح المعروض بعد العقوبات الأمريكية على منتجي النفط الروس وإشارات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة إلى 81.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 78.95 دولار للبرميل وذلك بعد تراجعها 1.7 بالمئة أمس الخميس.

(رويترز)

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