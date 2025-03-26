النفط يرتفع وسط مخاوف من تقلص الإمدادات

عواصم: ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء خلال التعاملات المبكرة في آسيا وسط مخاوف من تقلص الإمدادات بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا وبعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 1214 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.27 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 69.28 دولار للبرميل.

وقع ترامب يوم الاثنين أمرا تنفيذيا يسمح لإدارته بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام والوقود السائل من فنزويلا.

ويمثل النفط سلعة التصدير الرئيسية لفنزويلا. والصين، التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية أمريكية، هي أكبر المشترين.

كما مددت إدارة ترامب يوم الاثنين موعدا نهائيا لشركة شيفرون الأمريكية للنفط لإنهاء العمليات في فنزويلا ليصبح 27 مايو أيار.

وقال محللون في إيه.إن.زد إن سحب ترخيص عمل شركة شيفرون هناك قد يقلص إنتاج البلاد بنحو 200 ألف برميل يوميا.

كما دعمت بيانات من قطاع النفط الأسعار، إذ ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس آذار. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاضا قدره مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية البيانات الرسمية بشأن مخزونات الخام اليوم الأربعاء.

ومما حد من مكاسب النفط، توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقين مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات في البحر وعلى أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.

وقالت كييف وموسكو إنهما ستعتمدان على واشنطن في تطبيق الاتفاقين، بينما عبر كل منهما عن شكوكه في التزام الطرف الآخر.

(رويترز)