النفط يستقر مع تزايد زخم احتمال التوصل لهدنة في غزة

لندن: استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة وحوم خام القياس العالمي برنت فوق 85 دولارا للبرميل، مع اكتساب احتمال التوصل إلى هدنة في غزة مزيدا من الزخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 85.76 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 81.08 دولارا للبرميل.

وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي “وقف إطلاق النار سيساعد في تهدئة المخاوف من احتمال امتداد الوضع في غزة على نطاق أكبر في المنطقة”.

وتابع “إضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا الحوثيين على التوقف والسماح لناقلات النفط بالمرور عبر البحر الأحمر، وهو ما سيكون أيضا تطورا إيجابيا من حيث المساعدة في تحقيق التوازن بين ديناميكيات العرض والطلب”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر يمكن أن تقود إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(رويترز)