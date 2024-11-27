اقتصاد | طاقة

النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+

27 - نوفمبر - 2024

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طوكيو: استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وقبل اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل.

وبحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 72.79 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 68.73 دولار.

وهبطت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش).

(رويترز)

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