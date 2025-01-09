النفط يستقر وسط توقع طلب قوي وارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية

لندن: لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط الخميس بعد أن بددت توقعات لطلب قوي على الوقود خلال فصل الشتاء تأثير ارتفاع كبير شهدته مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 76.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 73.22 دولار.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية.

وقال كيلفن وونج كبير المحللين في أواندا “لا تزال سوق النفط تواجه عوامل متعارضة، فتوقعات الصعود يدعمها الطلب الموسمي بينما بيانات الاقتصاد الكلي التي تدعم قوة الدولار الأمريكي على المدى المتوسط يمكن أن تضع سقفا لحجم التفاؤل”.

ويتوقع محللو “جيه بي مورغان” أن يرتفع الطلب على النفط في يناير/ كانون الثاني 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي إلى 101.4 مليون برميل يوميا، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الطلب على وقود التدفئة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وقال المحللون “من المتوقع أن يظل الطلب العالمي على النفط قويا طوال يناير، مدعوما بظروف الشتاء الأكثر برودة من المعتاد والتي تعزز استهلاك وقود التدفئة، فضلا عن بداية مبكرة لأنشطة السفر في الصين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة”.

وتشير أنشطة التداول في العقود الآجلة لخام برنت إلى أن المتداولين أصبحوا أكثر قلقا إزاء نقص المعروض بالتزامن مع ارتفاع الطلب.

ومع ذلك أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار بشكل أكبر الخميس بدعم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ووسط ترقب لعودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال وونج من أواندا إن خام غرب تكساس الوسيط من المتوقع أن يتأرجح في نطاق 67.55 إلى 77.95 دولار في فبراير/ شباط مع انتظار السوق لمزيد من الوضوح بشأن سياسات إدارة ترامب وتدابير التحفيز المالي الجديدة في الصين.

وفي الوقت نفسه قالت مصادر تجارية الخميس إن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين من المتوقع أن تنخفض في فبراير/ شباط على أساس شهري، بعد أن رفعت المملكة أسعار البيع الرسمية إلى آسيا لأول مرة في ثلاثة أشهر.

(رويترز)