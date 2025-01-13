النفط يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر مع تأثر صادرات روسيا بالعقوبات الأمريكية

سنغافورة: سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند الفتح اليوم الإثنين، لتواصل ارتفاعها وسط توقعات بأن تؤثر العقوبات الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.69 في المئة إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 2339 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس/ آب الماضي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، أي 1.83 في المئة، إلى 77.97 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين غازبروم نفت وسورغوت للنفط والغاز، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، ما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، ما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.

وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال إن “الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات، سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص”.

(رويترز)