النفط يصعد بعد انخفاضه لأدنى مستوى في 4 سنوات في الجلسة السابقة

واشنطن: صعدت أسعار النفط قليلا الثلاثاء بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات في الجلسة السابقة مدفوعة بقرار أوبك+ تسريع زيادات الإنتاج، مما أشعل قلقا من فائض المعروض في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف حيال الطلب.

وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 60.33 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 57.23 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ فبراير/ شباط 2021 عند التسوية الاثنين.

واتفقت مجموعة أوبك+ يوم السبت على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، إذ قررت زيادة الإنتاج في يونيو/ حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وستؤدي زيادة الإنتاج في يونيو/ حزيران من قبل ثمانية دول في أوبك+ إلى رفع إجمالي الزيادات المجمعة لأبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران إلى 960 ألف برميل يوميا. ووفقا لحسابات رويترز، يمثل ذلك تخفيفا بنسبة 44 بالمئة للتخفيضات المختلفة المتفق عليها منذ عام 2022 والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة قد تلغي بالكامل تخفيضاتها الطوعية بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول إذا لم يحسن الأعضاء التزامهم بحصص إنتاجهم.

وخفضت شركة دايموند باك إنرجي الأمريكية لإنتاج النفط الصخري الاثنين توقعاتها لإنتاج النفط في عام 2025 وقالت إن مزيجا من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع إمدادات أوبك+ أدى إلى وصول إنتاج النفط الأمريكي إلى نقطة تحول.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين إن خطط الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب وإلغاء قيود تنظيمية ستعمل معا لتعزيز الاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن الأسواق المالية الأمريكية “مضادة للهشاشة” وستتغلب على أي اضطرابات قصيرة الأجل.

من المرجح أن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء في ظل تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية.

وخفض باركليز توقعاته لسعر خام برنت الاثنين بمقدار أربعة دولارات إلى 70 دولارا للبرميل لعام 2025، وتوقع أن يكون السعر 62 دولارا للبرميل في 2026، مشيرا إلى “صعوبات تواجهها العوامل الأساسية” في ظل تصاعد التوتر التجاري وتحول استراتيجية أوبك+ الإنتاجية.

(رويترز)