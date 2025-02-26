النفط يصعد بعد تقرير المخزونات الأمريكية

نيويورك: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد يوم من هبوطها لأدنى مستوى في شهرين بعد تقارير عن تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.29 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.18 دولار للبرميل.

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام هبطت 640 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وساعد التقرير في تهدئة بعض المخاوف بشأن ارتفاع المعروض من النفط عالميا. وكانت المخاوف، إلى جانب تقارير اقتصادية قاتمة صادرة عن الولايات المتحدة وألمانيا، دفعت أسعار النفط للتراجع بما يزيد عن اثنين بالمئة في الجلسة الماضية.

وبلغ خام برنت عند الإغلاق أدنى مستوى منذ 23 ديسمبر كانون الأول أمس الثلاثاء، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 10 ديسمبر كانون الأول.

وأظهرت بيانات أمريكية تراجع ثقة المستهلكين في فبراير شباط بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام ونصف العام، مع ارتفاع توقعات التضخم على مدى 12 شهرا. وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 مقارنة بالربع السابق.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بمخاوف من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين قد تزيد من الضغوط على اقتصاد البلاد.

وكتب محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء أن ذلك هدأ المخاوف بشأن تقلص إمدادات النفط في الأمد القريب على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وقال روري جونستون المحلل لدى كوموديتي كونتكست إنه على الرغم من أن التدابير السياسية الأمريكية قد تؤدي إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية بما يصل إلى مليون برميل يوميا، فإن أعضاء أوبك+ سيواجهون أي نقص في الإمدادات من دولة بالشرق الأوسط إذ يأملون في ضخ المزيد من الخام في السوق الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا على بنود مسودة اتفاق للمعادن يشكل محورا لجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز أمس الثلاثاء.

وقد يمهد انتهاء الحرب في أوكرانيا الطريق أمام زيادة الإمدادات النفطية الروسية في السوق.

(رويترز)